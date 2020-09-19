Рим. Каспер Рууд не пустил Маттео Берреттини в полуфинал

19-09-2020, 17:55 434 | Теннис





21-летний норвежец Каспер Рууд, занимающий в мировом рейтинге 34-е место, нанес поражение восьмой ракетке мира, 24-летнему итальянцу Маттео Берреттини (4) со счетом 4:6, 6:3, 7:6(5).



Поединок продолжался 2 часа 57 минут. За это время соепники обменялись двумя брейками. Рууд четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче, а Берреттини выполнил 12 эйсов при одной двойной ошибке. После этой победы Каспер стал лидером из личного противостояния – 2:1.



Соперником Рууда в полуфинале будет либо серб



Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

1/4 финала

Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия, 4) - 4:6, 6:3, 7:6(5) В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.21-летний норвежец Каспер Рууд, занимающий в мировом рейтинге 34-е место, нанес поражение восьмой ракетке мира, 24-летнему итальянцу Маттео Берреттини (4) со счетом 4:6, 6:3, 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 57 минут. За это время соепники обменялись двумя брейками. Рууд четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче, а Берреттини выполнил 12 эйсов при одной двойной ошибке. После этой победы Каспер стал лидером из личного противостояния – 2:1.Соперником Рууда в полуфинале будет либо серб Новак Джокович (1), либо немец Доминик Кёпфер (Q).Каспер Рууд (Норвегия) – Маттео Берреттини (Италия, 4) - 4:6, 6:3, 7:6(5)