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Рим. Халеп - Путинцева: обзор матча 1/4 финала (видео)
Румынская теннисистка Симона Халеп (№2 WTA) стала первой полуфиналисткой турнира категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме после того как её соперница из Казахстана Юлия Путинцева (№30 WTA) отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2.

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