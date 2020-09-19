Рим. Халеп - Путинцева: обзор матча 1/4 финала (видео)

19-09-2020, 17:38 372 | Теннис / Видео

Румынская теннисистка Симона Халеп (№2 WTA) стала первой полуфиналисткой турнира категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме после того как её соперница из Казахстана Юлия Путинцева (№30 WTA) отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2.



