Рим. Симона Халеп стала первой полуфиналисткой

19-09-2020, 17:27 389 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп (2) стала первой полуфиналисткой. Её соперница из Казахстана 25-летняя Юлия Путинцева, занимающая в рейтинге WTA 30-е место, отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2.

За 48 минут, проведенные на корте, Халеп сделала три брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшиеся у Путинцевой.



За выход в финал соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9).



Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

1/4 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 2:0 Rt

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира, 28-летняя румынка(2) стала первой полуфиналисткой. Её соперница из Казахстана 25-летняя, занимающая в рейтинге WTA 30-е место, отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 0:2.За 48 минут, проведенные на корте, Халеп сделала три брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшиеся у Путинцевой.За выход в финал соревнований Халеп поспорит с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9).Симона Халеп (Румыния, 1) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 2:0 Rt