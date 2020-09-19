Рим. Надаль обыграл Лайовича и стал последним четвертьфиналистом

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 34-летний испанец(2) не испытал проблем в матче против 30-летнего серба, занимающего в рейтинге ATP 25-е место. Для победы со счетом 6:1, 6:3 Рафе потребовался 1 час 31 минута.Надаль взял шесть подач Лайовича и упустил две своих. Рафаэль выполнил два эйса и обошелся без двойных ошибок на подаче. На счету Душана один эйс и три двойные ошибки. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу испанца.За выход в полуфинал «Мастерса» в Риме Надаль поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом, который переиграл в трех партиях поляка Хуберта Хуркача – 3:6, 6:2, 6:4.Рафаэль Надаль (Испания, 2) –Душан Лайович (Сербия) – 6:1, 6:3Диего Шварцман (Аргентина, 8) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 6:2, 6:4