Рим. Свитолина - Кузнецова: обзор матча третьего круга (видео)

19-09-2020, 08:05 420 | Теннис / Видео

Элина Свитолина (№6 WTA) в матче третьего круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой (№38 WTA) со счетом



Украинская теннисистка(№6 WTA) в матче третьего круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над россиянкой(№38 WTA) со счетом 7:6(6), 6:4 . Поединок продолжался 1 час 54 минуты.