Рим. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Шестая ракетка мира, 26-летняя украинкаа, поcеянная под четвертым номером, обыграла 35-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 38-е место, со счетом 7:6(6), 6:4.За 1 час 54 минуты, проведенные на корте, Свитолина реализовала три брейк-пойнта из восьми возможных, Кузнецова – два из шести. Элина навылет не подавала и допустила две двойные ошибки, а Светлана выполнила два эйса и избежала ошибок на подаче. Теперь в их личном противостоянии укрианка лидирует со счетом 4:1.За выход в полуфинал турнира в Риме Свитолина сыграет против чешки(12), которая победила словенку- 1:6, 6:1, 7:6(5).Элина Свитолина (Украина, 4) – Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6(6), 6:4Маркета Вондроушева (Чехия, 12) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 6:1, 7:6(5)