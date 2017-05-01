Рим. Мугуруса - Конта: обзор матча третьего круга (видео)

Сегодня, 20:54 2 | Теннис / Видео

Гарбинье Мугуруса (№17 WTA) в матче третьего круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над британкой Йоханной Контой (№13 WTA) со счетом



Испанская теннисистка(№17 WTA) в матче третьего круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над британкой(№13 WTA) со счетом 6:4, 6:1 . Поединок продолжался 1 час 22 минуты.