Джокович вышел в 1/4 финала на «Мастерсе» в Риме

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 33-летний серб, посеянный под первым номером, обыграл своего 29-летнего соотечественника Филипа Краиновича, занимающего в мировом рейтинге 29-е место, со счетом 7:6(7), 6:3.Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. За это время Джокович сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. Соперники выполнили по три эйса, при этом Новак допустил четыре двойные ошибки, а Филип – три. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.В четвертьфинале «Мастерса» соперником Джоковича будет или немец Доминик Кёпфер (Q), или итальянец Лоренцо Музетти (Q).Новак Джокович (Сербия, 1) – Филип Краинович (Сербия) – 7:6(7), 6:3