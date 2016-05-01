Рим. Мугуруса обыграла Конту и в 1/4 финала встретится с Азаренко

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.17-я ракетка мира, 26-летняя испанка(9) нанесла поражение 13-му номеру мирового рейтинга, 29-летней британке(7) со счетом 6:4, 6:1.За 1 час 22 минуты игрового времени Мугуруса реализовала три брейк-пойнта из семи возможных и отыграла все три брейк-пойнта, имевшиеся у Конты. На счету победительницы пять эйсов и три двойные ошибки, а Йоханна три раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. После этой победы испанка стала лидером их личного противостояния – 3:2.В четвертьфинале Мугурусе предстоит скрестить ракетки с 14-й ракеткой мира белоруской, которая вышла в четвертьфинал на отказе россиянки Дарьи Касаткиной (Q) – 6:6 Rt. Причиной отказа россиянки стала травма ноги после неудачного падения.За 1 час 16 минут, проведенные на корте, соперницы сделали по четыре брейка. Азаренко допустила две двойные ошибки, Касаткина – четыре, при этом навылет теннисистки не подавали. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу белоруски.Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Йоханна Конта (Великобритания, 7) – 6:4, 6:1Виктория Азаренко (Беларусь, SE) – Дарья Касаткина (Россия, Q) – 6:6 Rt