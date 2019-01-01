Рим. Ястремская - Халеп: обзор матча третьего круга (видео)

Сегодня, 17:57 268 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская (№29 WTA) в матче третьего круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме проиграла румынке Симоне Халеп (№2 WTA). Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу румынки со счетом



Украинская теннисистка(№29 WTA) в матче третьего круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме проиграла румынке(№2 WTA). Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу румынки со счетом 7:5, 6:4