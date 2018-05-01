Рим. Берреттини вышел в 1/4 финала, Чилич покидает турнир

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Восьмая ракетка мира, 24-летний итальянец(4) на двух тай-брейках одолел 28-летнего соотечественника(WC), занимающего в рейтинге ATP 84-ю строчку, со счетом 7:6(5), 7:6(1).Теннисисты играли 2 часа. Соперники обменялись двумя брейками. Берреттини три раза подал навылет и избежал ошибок на подаче, а Травалья выполнил шесть эйсов при трех двойных ошибках. Ранее теннисисты не встречались.За выход в полуфинал «Мастерса» в Риме Берреттини сразится с норвежцем, который выбил из борьбы хорвата- 6:2, 7:6(6).Маттео Берреттини (Италия, 4) – Стефано Травалья (Италия, WC) – 7:6(5), 7:6(1)Каспер Рууд (Норвегия) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 7:6(6)