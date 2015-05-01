Рим. Ястремская не смогла остановить вторую ракетку мира Халеп

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.20-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 29-е место, уступила второй ракетке мира, 28-летней румынке(1). Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу румынки со счетом 7:5, 6:4.Ястремская взяла две подачи Халеп и упустила четыре своих. Даяна выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки. На счету Симоны два эйса и пять двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.Соперница Халеп по 1/4 финала определится в казахстанском дерби Елена Рыбакина (10) - Юлия Путинцева.Симона Халеп (Румыния, 1) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:5, 6:4