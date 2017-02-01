Рим. Каролина Плишкова продолжает защиту титула

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующая чемпионка турнира, четвертая ракетка мира 28-летняя чешка, посеянная под вторым номером, победила прошедшую через квалификацию 22-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 65-е место, со счетом 6:4, 6:3.За 1 час 18 минут игрового времени Плишкова сделала четыре брейка, выполнила два эйса и совершила пять двойных ошибок. На счету Блинковой два брейка, два эйса и одна двойная ошибка. Это была вторая победа чешки в двух встречах с Блинковой.В четвертьфинале турнира в Риме Плишкова сыграет с бельгийкой(11), которая обыграла Данку(Q) из Черногрии – 6:4, 6:4.Каролина Плишкова (Чехия, 2) – Анна Блинкова (Росия, Q) – 6:4, 6:3Элисе Мертенс (Бельгия, 11) – Данка Ковинич (Черногория, Q) – 6:4, 6:4