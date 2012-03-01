Азаренко рассказала, как ей удалось всухую обыграть чемпионку Australian Open

Сегодня, 13:30 0 | Теннис

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы в матче с чемпионкой Australian Open американкой Софьей Кенин во втором круге турнира в Риме. Бывшая первая ракетка мира разгромила соперницу всухую —



Рим. Азаренко - Кенин: обзор матча второго круга (видео)

«Думаю, такой счёт объясняется моей стабильностью, — цитирует Азаренко официальный сайт тура. - Я играла в очень умный теннис: смогла использовать большую площадь корта и меняла темп. Я очень этому рада. Но ключевым моментом было то, что я стабильно держала уровень, на котором начала матч.



Я очень умно использовала подачу. Выполняла мощные подачи, когда это была нужно, а также подавала разнообразно, когда была такая необходимость. Это было великолепно. На разминке я так здорово себя не чувствовала, а в игре всё получилось отлично. Я была больше сосредоточена на том, что сама могу делать на корте, а не на сильных сторонах соперницы. Я смогла навязать свою игру и свой ритм.



Я использовала весь арсенал своих ударов. Я всегда могла выполнять различные удары, вращения и находила углы, но не была уверена, что смогу сделать это в матче. В этот раз я просто не боялась делать вещи, которые могу делать хорошо. Я всегда стремилась учиться, прибавлять и развиваться. Это важно для выхода на следующий уровень».



Следующей соперницей Виктории будет россиянка Дарья Касаткина.



Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась впечатлениями от победы в матче с чемпионкой Australian Open американкой Софьей Кенин во втором круге турнира в Риме. Бывшая первая ракетка мира разгромила соперницу всухую — 6:0, 6:0 «Думаю, такой счёт объясняется моей стабильностью, — цитирует Азаренко официальный сайт тура. - Я играла в очень умный теннис: смогла использовать большую площадь корта и меняла темп. Я очень этому рада. Но ключевым моментом было то, что я стабильно держала уровень, на котором начала матч.Я очень умно использовала подачу. Выполняла мощные подачи, когда это была нужно, а также подавала разнообразно, когда была такая необходимость. Это было великолепно. На разминке я так здорово себя не чувствовала, а в игре всё получилось отлично. Я была больше сосредоточена на том, что сама могу делать на корте, а не на сильных сторонах соперницы. Я смогла навязать свою игру и свой ритм.Я использовала весь арсенал своих ударов. Я всегда могла выполнять различные удары, вращения и находила углы, но не была уверена, что смогу сделать это в матче. В этот раз я просто не боялась делать вещи, которые могу делать хорошо. Я всегда стремилась учиться, прибавлять и развиваться. Это важно для выхода на следующий уровень».Следующей соперницей Виктории будет россиянка Дарья Касаткина.

По материалам: Чемпионат