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Рим. Монфис и Нишикори проиграли квалифаерам во втором круге
Гаэль МонфисВ Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом 3,854,000 евро в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

Девятая ракетка мира, 34-летний француз Гаэль Монфис, посеянный под пятым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 26-летнего немца Доминика Кёпфера, занимающего в рейтинге ATP 97-е место. Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился в пользу немца со счетом 6:2, 6:4.

Монфис реализовал один брейк-пойнт из трех возможных, Кёпфер – четыре из девяти. Гаэль четыре раза подал навылет и шесть раз ошибся на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у соперника. Ранее теннисисты не встречались.

Кеи НишикориВ третьем круге Доминику Кёпферу предстоит сыграть против 18-летнего итальянца Лоренца Музетти (Q), занимающего в мировом рейтинге 249-ю позицию, который выбил из борьбы 35-ю ракетку мира, 30-летнего японца Кеи Нишикори – 6:3, 6:4. Их матч длился 1 час 42 минуты.

Музетти сделал два брейка, а Нишикори не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти возможных. Итальянец выполнил два эйса и дважды ошибся на подаче, а Кеи один раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд  3,854,000 евро. 56  участников
Второй круг
Доминик Кёпфер (Германия, Q) – Гаэль Монфис (Франция, 5) – 6:2, 6:4.
Лоренцо Музетти (Италия, Q) – Кеи Нишикори (Япония) – 6:3, 6:4
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