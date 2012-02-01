Рим. Монфис и Нишикори проиграли квалифаерам во втором круге

Теннис. ATP. Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия).Грунт. Призовой фонд 3,854,000 евро. 56 участников

В Риме (Италия) на турнире категории Masters 1000 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом 3,854,000 евро в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Девятая ракетка мира, 34-летний француз, посеянный под пятым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 26-летнего немца, занимающего в рейтинге ATP 97-е место. Поединок продолжался 1 час 31 минуту и завершился в пользу немца со счетом 6:2, 6:4.Монфис реализовал один брейк-пойнт из трех возможных, Кёпфер – четыре из девяти. Гаэль четыре раза подал навылет и шесть раз ошибся на подаче против одного эйса и трех двойных ошибок у соперника. Ранее теннисисты не встречались.В третьем круге Доминику Кёпферу предстоит сыграть против 18-летнего итальянца(Q), занимающего в мировом рейтинге 249-ю позицию, который выбил из борьбы 35-ю ракетку мира, 30-летнего японцаи – 6:3, 6:4. Их матч длился 1 час 42 минуты.Музетти сделал два брейка, а Нишикори не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из пяти возможных. Итальянец выполнил два эйса и дважды ошибся на подаче, а Кеи один раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.Доминик Кёпфер (Германия, Q) – Гаэль Монфис (Франция, 5) – 6:2, 6:4.Лоренцо Музетти (Италия, Q) – Кеи Нишикори (Япония) – 6:3, 6:4