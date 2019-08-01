Рим. Азаренко - Кенин: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 22:05 562 | Теннис / Видео

Виктория Азаренко (№14 WTA) в матче второго круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме не оставила шансов американке Софье Кенин (№5 WTA), разгромив ее со счетом



Белорусская теннисистка(№14 WTA) в матче второго круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме не оставила шансов американке(№5 WTA), разгромив ее со счетом 6:0, 6:0 . Матч продолжался 1 час 1 минуту.