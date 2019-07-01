Рим. Мугуруса - Гауфф: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 20:40 584 | Теннис / Видео

Гарбинбе Мугуруса (№17 WTA) в матче второго круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над американкой Корри Гауфф (№53 WTA) со счетом





Испанская теннисистка(№17 WTA) в матче второго круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над американкой(№53 WTA) со счетом 7:6(3), 3:6, 6:3 . Матч продолжался 2 часа 28 минут.