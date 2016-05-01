Рим. Мугуруса победила Кори Гауфф и в третьем круге встретится с Контой

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.17-я ракетка мира, 26-летняя испанка(9) в трех сетах сломила сопротивление 16-летней американки, занимающей в рейтинге WTA 53-е место, со счетом 7:6(3), 3:6, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 28 минут. За это время теннисистки обменялись пятью брейками. Мугуруса сделала шесть эйсов и совершила девять двойных ошибок, а Гауфф четыре раза подала навылет и 15 раз ошиблась при подаче. Ранее спортсменки не встречались.За выход в четвертьфинал турнира в Риме Мугуруса поспорит с 13-й ракеткой мира, британкой(7), которая за 1 час 23 минуты одержала победу над прошедшей через квалификацию румынкой– 6:0, 6:4.Конта взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Навылет Йоханна не подавала и допустила одну двойную ошибку. Бегу выполнила два эйса при четырех двойных ошибках. Между собой теннисистки играли впервые.Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) – Кори Гауфф (США) – 7:6(3), 3:6, 6:3Йоханна Конта (Великобритания, 7) – Ирина Бегу (Румыния, Q) – 6:0, 6:4Маркета Вондроушова (Чехия, 12) – Аранта Рус (Нидерланды, Q) – 6:3, 6:3Юлия Путинцева (Казахстан) – Петра Мартич (Хорватия, 8) – 6:3, 6:7(2), 6:4