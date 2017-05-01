Рим. Кузнецова - Контавейт: обзор матча второго круга (видео)

Вчера, 20:03 631 | Теннис / Видео

Светлана Кузнецова (№38 WTA) в матче второго круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над эстонкой Анетт Контавейт (№21 WTA) со счетом

Следующей соперницей Кузнецовой будет украинка



Российская теннисистка(№38 WTA) в матче второго круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала победу над эстонкой(№21 WTA) со счетом 4:6, 7:5, 6:3 . Матч продолжался 2 часа 45 минут.Следующей соперницей Кузнецовой будет украинка Элина Свитолина