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Рим. Кузнецова обыграла Крнтавейт и стала соперницей Свитолиной
Рим. Кузнецова обыграла Крнтавейт и стала соперницей СвитолинойВ Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

35-летняя россиянка Светлана Кузнецова, занимающая в мировом рейтинге 38-е место, нанесла поражение 21-й ракетке мира, 24-летней эстонке Анетт Кониавейт (14) со счетом 4:6, 7:5, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 45 минут. Кузнецова сделала шесть брейков, восемь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. На счету Контавейт четыре брейка, четыре эйса и одна двойная ошибка. Благодаря победе россиянка сравняла счет по личным встречам с Контавейт – 1:1.

За выход в четвертьфинал турнира в Риме Кузнецовой предстоит помериться силой с четвертой сеяной украинкой Элиной Свитолиной.

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц 
Второй круг
Светлана Кузнецова (Россия) - Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 4:6, 7:5, 6:3
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