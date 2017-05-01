Рим. Кузнецова обыграла Крнтавейт и стала соперницей Свитолиной

Вчера, 19:56 508 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



35-летняя россиянка Светлана Кузнецова, занимающая в мировом рейтинге 38-е место, нанесла поражение 21-й ракетке мира, 24-летней эстонке Анетт Кониавейт (14) со счетом 4:6, 7:5, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 45 минут. Кузнецова сделала шесть брейков, восемь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. На счету Контавейт четыре брейка, четыре эйса и одна двойная ошибка. Благодаря победе россиянка сравняла счет по личным встречам с Контавейт – 1:1.



За выход в четвертьфинал турнира в Риме Кузнецовой предстоит помериться силой с четвертой сеяной украинкой



Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

Второй круг

Светлана Кузнецова (Россия) - Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 4:6, 7:5, 6:3 В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи второго круга.35-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 38-е место, нанесла поражение 21-й ракетке мира, 24-летней эстонке(14) со счетом 4:6, 7:5, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 45 минут. Кузнецова сделала шесть брейков, восемь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. На счету Контавейт четыре брейка, четыре эйса и одна двойная ошибка. Благодаря победе россиянка сравняла счет по личным встречам с Контавейт – 1:1.За выход в четвертьфинал турнира в Риме Кузнецовой предстоит помериться силой с четвертой сеяной украинкой Элиной Свитолиной Светлана Кузнецова (Россия) - Анетт Контавейт (Эстония, 14) – 4:6, 7:5, 6:3