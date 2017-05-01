Рим. Свитолина и Ястремская в паре разгромно проиграли Халеп и Никулеску

Сегодня, 16:02 0 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинки Даяна Ястремская (№86 WTA в паре) и Элина Свитолина (616) были разгромлены румынским дуэтом Моника Никулеску (57) / Симона Халеп (154). Румынкам для победы со счетом 6:0, 6:1 потребовалось лишь 47 минут.

По ходу матча соперницы обменялись тремя брейками.



Во втором круге Халеп и Никулеску сыграют либо с седьмой сеяной парой из Японии Шуко Аояма / Эна Шибохара, либо с бельгийками Кики Бертенс / Аранта Рус.

