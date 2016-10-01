Рим. Анжелика Кербер потерпела поражение на старте

Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в одиночном разряде проходят матчи первого круга.22-я ракетка мира, 32-летняя немка, посеянная под 15-м номером, потерпела поражение от 24-летней чешки, занимающей в мировом рейтинге 61-е место. Поединок продолжался 1 час 10 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:3, 6:1.Кербер реализовала один брейк-пойнт из трех возможных, ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Синякова сделала пять брейков, один эйс и допустила три двойные ошибки. Это была первая победа чешки в четырех встречах с Кербер.Следующей соперницей Синяковой станет одна из россиянок – либо Вера Звонарева (WC), либо Дарья Касаткина (Q).Катержина Синякова (Чехия) – Анжелика Кербер (Германия, 15) – 6:3, 6:1