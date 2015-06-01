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Джокович — о дисквалификации: Не могу обещать, что никогда не сделаю подобного
Джокович — о дисквалификации: Не могу обещать, что никогда не сделаю подобногоСерб Новак Джокович на пресс-конференции перед «Мастерсом» в Риме прокомментировал свою дисквалификацию за неспортивное поведение на Открытом чемпионате США.

Первая ракетка мира в матче четвёртого круга US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой отдал свою подачу и, отбивая мяч к стене, случайно попал в судью на линии.

«Как и все остальные, я работаю умственно и эмоционально так же усердно, как и физически, стараясь быть лучшей версией самого себя на корте и вне его. Понимаю, что у меня бывают всплески эмоций, но таким я был всегда, — цитирует Джоковича BT.Sport. - Я пережил взлёты и падения в своей карьере, пытаясь более или менее контролировать свои эмоции, но когда на корте ты один, напряжение сильно давит, со всем приходится справляться в одиночку, поэтому иногда случаются такие ситуации, как эта.

Не могу обещать, что никогда не сделаю ничего подобного. Конечно, я буду стараться изо всех сил, чтобы подобное никогда не повторилось, но в жизни всё возможно. Я извлёк важный урок из этого случая.

Это была отличная игра. Всё произошло совершенно неожиданно и непреднамеренно. Но когда ты так бьёшь по мячу, есть шанс попасть в кого-то на площадке. Я принял это и должен двигаться дальше. Конечно, я не забыл об этом и не думаю, что когда-нибудь забуду. Не думаю, что у меня будут какие-то серьёзные проблемы, когда я вернусь в тур и смогу хорошо выступить. Первый шанс здесь, в Риме. Чем раньше я вернусь в соревновательный режим, тем быстрее перепрограммирую память. Надеюсь на лучшее».

На «Мастерсе» в Риме Джокович посеян под первым номером и будет стартовать во втором круге. Его первым соперником станет победитель матча Сальваторе Карузо (Италия, WC) – Теннис Сандгрен (США, Q).  
По материалам: Чемпионат
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