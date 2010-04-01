Надаль — о дисквалификации Джоковича с US Open: мне жаль Новака. У него был шанс выиграть

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Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира



«Последствия всегда одинаковы, Новаку просто не повезло. В правилах чётко сказано, что за подобное дисквалифицируют. Мне жаль его. У него был шанс выиграть. Но в каком-то смысле ему не стоило себя так вести. На корте важно держать себя в руках, иначе может не повезти так же, как Новаку», — приводит слова Надаля Sports Mole.



Помимо этого Надаль поделился ожиданиями от турнира в Риме: «Я с нетерпением жду возвращения к соревнованиям, но не возлагаю больших надежд. Выйду на корт, почувствую себя конкурентоспособным, а потом посмотрим, как буду себя ощущать и на что рассчитывать».



На «Мастерсе» в Риме Надаль получил второй номер посева и будет стартовать во втором круге в матче против своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусты. Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал дисквалификацию первой ракетки мира Новака Джоковича с US Open за попадание мячом в лайнсвумен.«Последствия всегда одинаковы, Новаку просто не повезло. В правилах чётко сказано, что за подобное дисквалифицируют. Мне жаль его. У него был шанс выиграть. Но в каком-то смысле ему не стоило себя так вести. На корте важно держать себя в руках, иначе может не повезти так же, как Новаку», — приводит слова Надаля Sports Mole.Помимо этого Надаль поделился ожиданиями от турнира в Риме: «Я с нетерпением жду возвращения к соревнованиям, но не возлагаю больших надежд. Выйду на корт, почувствую себя конкурентоспособным, а потом посмотрим, как буду себя ощущать и на что рассчитывать».На «Мастерсе» в Риме Надаль получил второй номер посева и будет стартовать во втором круге в матче против своего соотечественника Пабло Карреньо-Бусты.

По материалам: Чемпионат