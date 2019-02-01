Рим. Даяна Ястремская – Камила Джорджи: обзор матча первого круга (видео)

Сегодня, 07:40 0 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская (№29 WTA) в матче первого круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала волевую победу над итальнкой Камилой Джорджи (№69 WTA) со счетом



Украинская теннисистка(№29 WTA) в матче первого круга на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia в Риме одержала волевую победу над итальнкой(№69 WTA) со счетом 7:5, 6:7(5), 6:4 . Матч продолжался 2 часа 36 минут.