Даяна Ястремская стартовала с победы на турнире в Риме

Сегодня, 07:17 0 | Теннис

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



29-я ракетка мира, 20-летняя украинка Даяна Ястремская одержала волевую победу над 28-летней итальянкой Камилой Джорджи, занимающей в рейтинге WTA 69-е место, со счетом 7:5, 6:7(5), 6:4.



Матч продолжался 2 часа 36 минут. Ястремская реализовала семь брейк-пойнтов из 19-ти возможных, Джорджи – пять из восьми. На подаче соперницы совершили по 14 двойных ошибок, при этом Даяна выполнила два эйса, а Камила – четыре. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.



Во втором круге турнира соперницей Ястремской будет американка Аманда Анисимова, которая победила хорватку Донну Векич (16) – 7:6(4), 7:6(6).



Теннис. WTA. Internazionali BNL d’Italia - Premier 5. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд 1,692,169 евро. 56 участниц

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 6:7(5), 6:4

Аманда Анисимова (США) – Донна Векич (Хорватия, 16) – 7:6(4), 7:6(6) В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.29-я ракетка мира, 20-летняя украинкаодержала волевую победу над 28-летней итальянкой, занимающей в рейтинге WTA 69-е место, со счетом 7:5, 6:7(5), 6:4.Матч продолжался 2 часа 36 минут. Ястремская реализовала семь брейк-пойнтов из 19-ти возможных, Джорджи – пять из восьми. На подаче соперницы совершили по 14 двойных ошибок, при этом Даяна выполнила два эйса, а Камила – четыре. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.Во втором круге турнира соперницей Ястремской будет американка, которая победила хорватку(16) – 7:6(4), 7:6(6).Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 7:5, 6:7(5), 6:4Аманда Анисимова (США) – Донна Векич (Хорватия, 16) – 7:6(4), 7:6(6)