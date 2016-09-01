Рим. Павлюченкова стала первой соперницей Свитолиной

В Риме (Италия) на турнире категории Premier– Internazionali BNL d’Italia с призовым фондом 1,692,169 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.36-я ракетка мира, 29-летняя россиянкастартовала с победы над 31-летней китаянкой, занимающей в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:4, 6:7(5), 6:1.За 2 часа 11 минут игрового времени Павлюченкова сделала семь брейков, выполнила два эйса и допустила семь двойных ошибок. Шуай сделала четыре брейка, ни разу не подала навылет и восемь раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге соперницей Павлюченковой будет украинка, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает. В их личном противостоянии лидирует россиянка - 3:1.