Рейтинг ATP. Баутиста-Агут стал десятой ракеткой мира, Стаховский потерял восемь позиций, Марченко - шесть

Вчера, 10:33 241 | Теннис





Испанец Роберто Баутиста-Агут стал десятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Все остальные теннисисты из топ-10 остались на прежних позициях.



Лучший среди украинских теннисистов Сергей Стаховский потерял восемь позиций и опустился на 181-ю строчку рейтинга. Шесть позиций утратил Илья Марченко и теперь занимает 208-е место.



Рейтинг ATP. 14.09.2020 г.

1 (1).

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4).

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2940

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860

10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620

…

181 (173) – Сергей Стаховский (Украина) – 314

208 (202) – Илья Марченко (Украина) – 255



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 14 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Испанец Роберто Баутиста-Агут стал десятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Все остальные теннисисты из топ-10 остались на прежних позициях.Лучший среди украинских теннисистов Сергей Стаховский потерял восемь позиций и опустился на 181-ю строчку рейтинга. Шесть позиций утратил Илья Марченко и теперь занимает 208-е место.1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 860 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 98503 (3). Доминик Тим (Австрия) — 91254 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 66305 (5). Даниил Медведев (Россия) — 58906 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 51757 (7). Александр Зверев (Германия) — 46508 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 29409 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 286010 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2620181 (173) – Сергей Стаховский (Украина) – 314208 (202) – Илья Марченко (Украина) – 255