Рейтинг WTA. Наоми Осака стала 3-й ракеткой мира, Свитолина опустилась на 6-е место

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 14 сентября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Японка, победившая на Открытом чемпионата США, стала третьей ракеткой мира, поднявшись с 9-го места. Финалистка этого турнира —из Беларуси плднялась с 24-й позиции на 14-е место.Лучшая из украинокпотеряла одну позицию и опустилась на шестую строчку рейтинга. Четыре позиции утратила(29-я), на две поднялась(97).Места в топ-200 рейтинга WTA занимают четыре украинки. Четыре строчки потеряла(112), на 18 поднялась(119), на пять позиций опустилась(137), на семь –(152).1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 63563 (9). Наоми Осака (Япония) — 57804 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 52055 (4). София Кенин (США) – 47006 (5). Элина Свитолина (Украина) — 45807 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 45558 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 43359 (8). Серена Уильямс (США) — 408010 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 401014 (27). Виктория Азаренко (Беларусь) – 312229 (25). Даяна Ястремская (Украина) – 188097 (99). Катерина Козлова (Украина) – 718112 (108). Катарина Завацкая (Украина) – 631119 (137). Марта Костюк (Украина) – 605137 (132). Леся Цуренко (Украина) – 507152 (145). Ангелина Калинина (Украина) - 436