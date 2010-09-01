Зверев: Поздравляю Тима с победой. Однажды я подниму этот кубок

Вчера, 09:18 255 | Теннис

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё



«Не знаю, с чего начать. Поздравляю Доминика с первым из многих титулов «Большого шлема». Матч был очень сложным, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты сделал чуть больше ошибок и я смог бы поднять этот кубок, но что делать — сегодня я произношу речь финалиста.



Спасибо моей команде за то, что вы остаётесь со мной. Последние два года были сложными для меня, но теперь мы снова идём вперёд. И однажды мы с вами поднимем этот трофей.



Ещё я хотел бы поблагодарить своих родителей. Они со мной на каждом турнире, но не в этот раз, потому что результаты их тестов на COVID-19 оказались положительными. Я очень по ним скучаю. Уверен, они сейчас смотрят трансляцию дома и гордятся. Надеюсь, однажды я выиграю этот трофей», — сказал Зверев после матча.



US Open. Доминик Тим - Александр Зверев: обзор финального (видео) Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал своё поражение в финальном матче Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде против австрийца Доминика Тима.«Не знаю, с чего начать. Поздравляю Доминика с первым из многих титулов «Большого шлема». Матч был очень сложным, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы ты сделал чуть больше ошибок и я смог бы поднять этот кубок, но что делать — сегодня я произношу речь финалиста.Спасибо моей команде за то, что вы остаётесь со мной. Последние два года были сложными для меня, но теперь мы снова идём вперёд. И однажды мы с вами поднимем этот трофей.Ещё я хотел бы поблагодарить своих родителей. Они со мной на каждом турнире, но не в этот раз, потому что результаты их тестов на COVID-19 оказались положительными. Я очень по ним скучаю. Уверен, они сейчас смотрят трансляцию дома и гордятся. Надеюсь, однажды я выиграю этот трофей», — сказал Зверев после матча.

По материалам: Чемпионат