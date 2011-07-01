Тим — о победе над Зверевым в финале US Open: победителей сегодня должно быть двое

Вчера, 09:09 255 | Теннис

Австриец Доминик Тим прокомментировал свою



«То, что сегодня произошло, большая честь дня меня. Мы давно знакомы с Сашей, сыграли сотни матчей. Победы в турнире „Большого шлема“ была мечтой и для меня, и для него. Мы отыграли отличный матч, но я был бы счастлив, если бы на корте сегодня было два победителя. И ты, Саша, тоже исполнишь свою мечту», — сказал Тим после матча.



Доминик Тим стал первым австрийцем, выигравшим «одиночный» турнир US Open и лишь вторым представителем своей страны, выигравшим турнир «Большого шлема» после Томаса Мустера («Ролан Гаррос»-1995). Это первый турнир «Большого шлема», который покорился Тиму, притом что он ранее трижды играл в финалах «Шлемов».



US Open. Доминик Тим - Александр Зверев: обзор финального (видео) Австриец Доминик Тим прокомментировал свою победу над немцем Александром Зверевым в финале Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.«То, что сегодня произошло, большая честь дня меня. Мы давно знакомы с Сашей, сыграли сотни матчей. Победы в турнире „Большого шлема“ была мечтой и для меня, и для него. Мы отыграли отличный матч, но я был бы счастлив, если бы на корте сегодня было два победителя. И ты, Саша, тоже исполнишь свою мечту», — сказал Тим после матча.Доминик Тим стал первым австрийцем, выигравшим «одиночный» турнир US Open и лишь вторым представителем своей страны, выигравшим турнир «Большого шлема» после Томаса Мустера («Ролан Гаррос»-1995). Это первый турнир «Большого шлема», который покорился Тиму, притом что он ранее трижды играл в финалах «Шлемов».

По материалам: Чемпионат