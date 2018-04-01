US Open. Доминик Тим - Александр Зверев: обзор финального (видео)

Вчера, 09:01 304 | Теннис / Видео

Австрийский теннисист Доминик Тим (№3) в финальном матче на Открытом чемпионате США в пяти сетах переиграл представителя Германии Александра Зверева (№7 ATP) со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6). Поединок длился 4 часа 2 минуты.

Этот титул стал для Тима первым на «Шлемах» и 17-м на турнирах ATP.









