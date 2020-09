Доминик Тим стал чемпионом US Open, обыграв в финале Александра Зверева

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде состоялся финальный матч.Третья ракетка мира, 27-летний австриец, посеянный под вторым номером, одержал волевую победу в пяти сетах над 23-летним немцем(5), занимающим в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6).Поединок продолжался 4 часа 2 минуты. Тим реализовал семь брейк-пойнтов из 13-ти возможных, Зверев – восемь из 18-ти. Доминик активно выиграл 43 розыгрыша, выполнил восемь эйсов и допустил восемь двойных и 55 невынужденных шибок. На счету Александра 52 виннерса, 15 эйсов при 15 двойных и 64-х невынужденных ошибках. Теперь в их личном противостоянии австриец лидирует со счетом 9:2.Этот титул стал для Тима первым на «Шлемах» и 17-м на турнирах ATP. Доминик заработал 2000 рейтинговых очков и $3,000,000 призовых. Зверев, как финалист, получил 1200 очков и $1,500,000 призовых.Отметим, что Тим стал первым австрийцем, выигравшим одиночный турнир US Open и самым молодым победителнм мужского «Шлема» с US Open-2014, когда титул взял 25-летний хорват Марин Чилич.Доминик Тим (Австрия, 2) – Александр Зверев (Германия, 5) – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6)