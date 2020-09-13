Медведев оштрафован на $ 3 тыс. за неспортивное поведение в матче с Тимом

Организаторы Открытого чемпионата США приняли решение оштрафовать первую ракетку России Даниила Медведева за поведение в полуфинальном матче соревнований с Домиником Тимом из Австрии. Сумма штрафа составила $ 3 тыс.Напомним, в первом сете при счёте 30:40 на своей подаче Медведев выполнил подачу и после обмена ударами (после приёма Тима Даниил пробил в сетку) попросил у судьи видеоповтор своей подачи. Теннисисту показалось, что мяч отправился в аут и ему следует выполнить вторую подачу. В запросе «челленджа» было отказано — судья пояснил это тем, что Даниил запросил повтор слишком поздно.Медведев продолжил спорить с судьёй и супервайзером и отправился на сторону корта Тима, чтобы доказать свою правоту. Это запрещено правилами.