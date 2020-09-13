Азаренко прокомментировала поражение от Осаки в финале US Open

13-09-2020, 09:22 327 | Теннис

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение от японки Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата США со счётом



«Это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться ещё в нескольких финалах. Дорога сюда была долгой, но это было весело», — приводит слова Азаренко The Guardian.

Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.



US Open. Наоми Осака – Виктория Азаренко: обзор финального матча (видео) Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение от японки Наоми Осаки в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 3:6, 3:6 «Это были невероятные две недели, надеюсь, мы сможем встретиться ещё в нескольких финалах. Дорога сюда была долгой, но это было весело», — приводит слова Азаренко The Guardian.Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.