Осака – Азаренко: Не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не понравилось (+Видео)

13-09-2020, 09:03 320 | Теннис

В финале Открытого чемпионата США белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с представительницей Японии Наоми Осакой. Победу в матче со счётом



После матча Осака обратилась к Азаренко: «В первую очередь я хочу поздравить Вику, я, вообще-то, не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не очень понравилось», — приводятся слова Осаки в «твиттере» US Open.



Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.



US Open. Наоми Осака – Виктория Азаренко: обзор финального матча (видео)

В финале Открытого чемпионата США белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с представительницей Японии Наоми Осакой. Победу в матче со счётом 1:6, 6:3, 6:3 одержала японка.После матча Осака обратилась к Азаренко: «В первую очередь я хочу поздравить Вику, я, вообще-то, не хочу больше играть с тобой в финале, мне это не очень понравилось», — приводятся слова Осаки в «твиттере» US Open.Напомним, в полуфинале турнира Азаренко одержала победу над американкой Сереной Уильямс, а Осака сломила сопротивление представительницы США Дженнифер Брэйди.

По материалам: Чемпионат