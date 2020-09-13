US Open. Наоми Осака – Виктория Азаренко: обзор финального матча (видео)

13-09-2020, 08:48 218 | Теннис / Видео

Японская теннисистка Наоми Осака (№9 WTA) в финальном матче на Открытом чемпионате США одержала победу в трех партиях над белоруской Викторией Азаренко (№27 WTA) со счетом 1:6, 6:3, 6:3.



Для Наоми Осаки этот титул стал вторым на US Open и третьим на турнирах «Большого шлема».



