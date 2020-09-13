На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open. Наоми Осака – Виктория Азаренко: обзор финального матча (видео)
Японская теннисистка Наоми Осака (№9 WTA) в финальном матче на Открытом чемпионате США одержала победу в трех партиях над белоруской Викторией Азаренко (№27 WTA) со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Для Наоми Осаки этот титул стал вторым на US Open и третьим на турнирах «Большого шлема».

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Наоми Осака стала чемпионкой US Open, обыграв Викторию Азаренко
US Open.Наоми Осака – Дженнифер Брейди: обзор матча 1/2 финала (видео)
US Open. Наоми Осака – Шелби Роджерс: обзор матча 1/4 финала (видео)
US Open. Наоми Осака – Анетт Контавейт: обзор матча четвертого круга (видео)
Осака. Наоми Осака – Анастасия Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)
US Open. Осака - Блинкова: обзор матча первого круга (Видео)
Australian Open. Победа Осаки над Квитовой: обзор финального матча (Видео)
Индиан-Уэллс. Обзор финального матча Наоми Осака – Дарья Касаткина (Видео)
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рим. Свитолина и Ястремская в паре разгромно проиграли Халеп и Никулеску
Рим. Анжелика Кербер потерпела поражение на старте
Джокович — о дисквалификации: Не могу обещать, что никогда не сделаю подобного
Надаль — о дисквалификации Джоковича с US Open: мне жаль Новака. У него был шанс выиграть
Рим. Даяна Ястремская – Камила Джорджи: обзор матча первого круга (видео)
Рим. Даяна Ястремская – Камила Джорджи: обзор матча первого круга (видео)
НБА. Блок-шот Пола Джорджа и трехочковый Николы Йокича - в топ-5 моментов игрового дня (Видео)
US Open. Доминик Тим - Александр Зверев: обзор финального (видео)
НБА. Блок-шоты Алекса Карузо, данки Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука - в топ-5 моментов игрового дня (Видео)
US Open. Наоми Осака – Виктория Азаренко: обзор финального матча (видео)

Последние новости спорта

19:05

«Тур де Франс». Немец Леннард Камна победил на 16-м этапе (+Видео) 292 | Велоспорт

16:51

Теофимо Лопес: В контракте на бой с Ломаченко нет опции реванша, и я знаю почему 405 | Бокс

16:41

Теофимо Лопес: Все смотрят на меня как на панчера, но вы пока еще ничего не видели 450 | Бокс

16:02

Рим. Свитолина и Ястремская в паре разгромно проиграли Халеп и Никулеску 468 | Теннис

15:44

Рим. Анжелика Кербер потерпела поражение на старте 505 | Теннис

15:25

Гассиев: Усик мне неинтересен 534 | Бокс

15:10

Канадская биатлонистка сделала каминг-аут 492 | Биатлон

14:37

«Боттас только болтает и не борется» - Палмер раскритиковал пилота Mercedes 556 | Формула-1

14:28

Роберт Гарсия: Не удивлюсь, если Лопес отправит Ломаченко в нокаут 336 | Бокс

14:19

«Это вызов Леброну Джеймсу». Американский шериф обратился к звезде НБА 323 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

Рим. Даяна Ястремская – Камила Джорджи: обзор матча первого круга (видео)

НБА. Блок-шот Пола Джорджа и трехочковый Николы Йокича - в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

US Open. Доминик Тим - Александр Зверев: обзор финального (видео)

НБА. Блок-шоты Алекса Карузо, данки Леброна Джеймса и Расселла Уэстбрука - в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

US Open. Наоми Осака – Виктория Азаренко: обзор финального матча (видео)

US Open. Александр Зверев - Пабло Карреньо-Буста: обзор матча 1/2 финала (видео)

US Open. Доминик Тим – Даниил Медведев: обзор матча 1/2 финала (видео)



Топ-новости недели

Доминик Тим стал чемпионом US Open, обыграв в финале Александра Зверева
Формула 1. Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы
Наоми Осака стала чемпионкой US Open, обыграв Викторию Азаренко
Украинки заняли весь пьедестал в прыжках в высоту на турнире в Германии
Формула 1. Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2020 (309)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)
Июнь 2020 (395)
Май 2020 (435)
Апрель 2020 (438)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP US Open WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги