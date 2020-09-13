Наоми Осака стала чемпионкой US Open, обыграв Викторию Азаренко

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин состоялся финальный матч.Девятая ракетка мира, 22-летняя японка, посеянная под четвертым номером, переиграла в трех сетах 31-летнюю белоруску(5), занимающую в мировом рейтинге 27-е место, со счетом 1:6, 6:3, 6:3.Поединок продолжался 1 час 54 минуты. За это время соперницы сжелали по пять брейков. На подаче теннисистки допустили по две двойные ошибки, при этом Осака выполнила шесть эйсов, а Азаренко – три. Благодаря этой победе японка вышла в лидеры из личного противостояния 3:2.Для Наоми это второй титул в Нью-Йорке и третий - на турнирах «Большого шлема».За свой нынешний успех на US Open Осака получит 2000 рейтинговых очков т 3 миллиона долларов призовых.Наоми Осака (Япония, 4) – Виктория Азаренко (Беларусь, 5) – 1:6, 6:3, 6:3[media=https://www.youtube.com/watch?v=IELytkCsqW0]