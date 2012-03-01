Серена Уильямс о поражении от Азаренко: Возможно, в какой-то момент я переборщила с педалью газа

Вчера, 09:09 791 | Теннис

мериканская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала



«Я думаю, что Виктория сыграла хорошо. Повреждение никак не повлияло на мою игру, только на одно очко. Я начала играть очень хорошо. Тогда Виктория продолжила сражаться. Она просто изменилась и стала играть всё лучше и лучше. Возможно, в какой-то момент я переборщила с педалью газа», — приводит слова Уильямс официальный сайт US Open.



В финале турнира Виктория Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой, которая в своём полуфинальном матче обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом



US Open. Виктория Азаренко – Серена Уильямс: обзор матча 1/2 финала (видео) мериканская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение от белоруски Виктории Азаренко в полуфинале Открытого чемпионата США.«Я думаю, что Виктория сыграла хорошо. Повреждение никак не повлияло на мою игру, только на одно очко. Я начала играть очень хорошо. Тогда Виктория продолжила сражаться. Она просто изменилась и стала играть всё лучше и лучше. Возможно, в какой-то момент я переборщила с педалью газа», — приводит слова Уильямс официальный сайт US Open.В финале турнира Виктория Азаренко встретится с японкой Наоми Осакой, которая в своём полуфинальном матче обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 7:6, 3:6, 6:3

По материалам: Чемпионат