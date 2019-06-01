Саша Бажин - после расставания с Ястремской: Нет ни терпения, ни сил на такое токсичное место

Бывший тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской Саша Бажин прокомментировал расставание со спортсменкой.«Мне хочется верить, что мы оба хотели одного и того же, но наши пути к достижению этого были разными. Я однозначно также многому у тебя научился, и хочу поблагодарить всю семью за то, что в первую очередь вы мне доверились.Я также уверен, что то, что мы не виделись и не тренировались на протяжении шести месяцев, больше поспособствовало нашему отдалению, нежели сплочению как команды. Я хочу поблагодарить Марино, который, я надеюсь, в будущем будет еще тренировать со мной игроков… Всему есть своя причина и я могу пожелать Даяне и её новой команде только всего наилучшего.Спасибо за пройденный путь! С моей стороны могут быть только самые лучшие пожелания тебе.Просто, чтобы внести ясность для всех. Я потерял работу, и раз не было сделано никакого заявления - люди недовольны. Я стараюсь написать свое честное мнение и думал, что стоит этим поделиться с вами на этот раз, - люди недовольны. Это был просто мой анализ этой ситуации, нет никаких обид. Так что, спасибо вам, но я не буду оставаться в твиттере какое-то время. Нет у меня ни терпения, ни сил, чтобы тратить их на такое токсичное место. Вы, ребята, хотите перекрутить мой твит, превратив его во что-то, чем он не является, что ж, милости прошу!» - написал Бажин в твиттере.