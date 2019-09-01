US Open.Наоми Осака – Дженнифер Брейди: обзор матча 1/2 финала (видео)

Вчера, 08:27 250 | Теннис / Видео

Японская теннисистка Наоми Осака (№9 WTA), в матче 1/2 финала на Открытом первенстве США одержала победу над американкой Дженнифер Брэйди (№41 WTA) со счетом 7:6(7), 3:6, 6:3.



