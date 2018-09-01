US Open. Наоми Осака стала первой финалисткой

Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53.400.000. 128 участниц

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин состоялся первый полуфинальный матч.Девятая ракетка мира, 22-летняя японка, посеянная под четвертым номером, стала финалисткой турнира после победы в трех сетах над 25-летней американкой(28), занимающей в мировом рейтинге 41-е место, со счетом 7:6(7), 3:6, 6:3.Матч продолжался 2 часа 9 минут. Соперницы взяли по одной подаче друг друга. Наоми выполнила девять эйсов и допустила одну двойную ошибку, а Дженнифер десять раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии японка лидирует со счетом 2:1.За главный трофей «мэйджора» в Нью-Йорке Наоми Осака сразится либо с американкой Сереной Уильямс, либо с белоруской Викторией Азаренко.Напомним, Осака победительница Открытого чемпионата США 2018 года и Australian Open 2019 года.Наоми Осака (Япония, 4) – Дженнифер Брэйди (США, 28) – 7:6(7), 3:6, 6:3