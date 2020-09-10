Серена Уильямс: Мне не хватает времени добежать за полотенцем, и я вынуждена истекать потом

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как на неё влияет отсутствие болбоев на Открытом чемпионате США.«Думаю, нужно что-то с этим делать. Нам не хватает времени. Иногда я вынуждена бежать за полотенцем, а это не учитывается судьями — цитирует Уильямс официальный сайт турнира. - Иногда я в буквальном смысле смотрю на полотенце и думаю: „Нет, я не буду его брать, потому что времени не осталось“. И тогда я просто вынуждена истекать потом, особенно с такой влажностью, как сегодня.Нужно как-то проработать этот момент. Раньше я бы просто отдала полотенце болбою, это занимало меньше времени. Стоит добавить ещё 5 секунд, чтобы не нужно было бежать за полотенцем. Я не против спринтов на тренировках, но они не обязательно должны быть в матчах».