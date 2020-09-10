Даяна Ястремская рассталась с тренером Сашей Бажиным

10-09-2020, 14:05 1 067 | Теннис





«Я бы хотела объявить, что после выступления на US Open решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажиным. Хочу поблагодарить его за всё. Желаю ему удачи! Это был отличный опыт для меня», — написала Ястремская в своём



В конце августа между ними произошёл конфликт. Бажин поздравил японку Наоми Осаку с победой над Ястремской на турнире в Нью-Йорке. Это не понравилось украинке, которая написала: «Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю».



Ранее Бажин тренировал Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс, белоруски Виктории Азаренко и датчанки Каролин Возняцки.

I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me.?? pic.twitter.com/siDNJ1rc3W — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020 Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила о прекращении сотрудничества с тренером Сашей Бажиным. Они работали вместе с ноября 2019 года.«Я бы хотела объявить, что после выступления на US Open решила прекратить сотрудничество с Сашей Бажиным. Хочу поблагодарить его за всё. Желаю ему удачи! Это был отличный опыт для меня», — написала Ястремская в своём «твиттере» В конце августа между ними произошёл конфликт. Бажин поздравил японку Наоми Осаку с победой над Ястремской на турнире в Нью-Йорке. Это не понравилось украинке, которая написала: «Всегда думала, что в твоих глазах я остаюсь лучшим игроком на корте, даже если проиграю».Ранее Бажин тренировал Осаку и француженку Кристину Младенович, а также был спарринг-партнёром американки Серены Уильямс, белоруски Виктории Азаренко и датчанки Каролин Возняцки.

По материалам: Чемпионат