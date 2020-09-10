US Open. Доминик Тим стал последним полуфиналистом

10-09-2020, 11:11 479 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Третья ракетка мира, 27-летний австриец Доминик Тим, посеянный под вторым номером, одержал победу над 21-летним австралийцем Алексом де Минором (21), занимающим в рейтинге ATP 28-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.



Матч продолжался 2 часа 5 минут. Тим реализовал семь брейк-пойнтов из 13-ти возможных, выполнил одиннадцать эйсов и допустил три двойные ошибки. Алекс де Минор реализовал два брейк-пойнта из семи имевшихся, один раз подал наывлет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует австриец – 3:0.



За выход в финал «мэйджора» Доминик Тим скрестит ракетки с россиянином



Напомним, первой полуфинальной парой стали немец



Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

1/4 финала

Доминик Тим (Австрия, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 21) – 6:1, 6:2, 6:4 В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Третья ракетка мира, 27-летний австриец, посеянный под вторым номером, одержал победу над 21-летним австралийцем(21), занимающим в рейтинге ATP 28-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.Матч продолжался 2 часа 5 минут. Тим реализовал семь брейк-пойнтов из 13-ти возможных, выполнил одиннадцать эйсов и допустил три двойные ошибки. Алекс де Минор реализовал два брейк-пойнта из семи имевшихся, один раз подал наывлет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует австриец – 3:0.За выход в финал «мэйджора» Доминик Тим скрестит ракетки с россиянином Даниилом Медведевым Напомним, первой полуфинальной парой стали немец Александр Зверев и испанец Пабло Карреньо-Буста Доминик Тим (Австрия, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 21) – 6:1, 6:2, 6:4