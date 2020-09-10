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US Open. Доминик Тим стал последним полуфиналистом
US Open. Доминик Тим стал последним полуфиналистомВ Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.

Третья ракетка мира, 27-летний австриец Доминик Тим, посеянный под вторым номером, одержал победу над 21-летним австралийцем Алексом де Минором (21), занимающим в рейтинге ATP 28-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Тим реализовал семь брейк-пойнтов из 13-ти возможных, выполнил одиннадцать эйсов и допустил три  двойные ошибки. Алекс де Минор реализовал два брейк-пойнта из семи имевшихся, один раз подал наывлет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии лидирует австриец – 3:0.

За выход в финал «мэйджора» Доминик Тим скрестит ракетки с россиянином Даниилом Медведевым.

Напомним, первой полуфинальной парой стали немецАлександр Зверев и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд  $53,400,000. 128 участников
1/4 финала
Доминик Тим (Австрия, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 21) –  6:1, 6:2, 6:4
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