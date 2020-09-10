US Open. Даниил Медведев – Андрей Рублёв: обзор матча 1/4 финала (видео)

10-09-2020, 10:36 957 | Теннис / Видео

Даниил Медведев (№5 ATP) в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США в трех сетах обыграл своего соотечественника Андрея Рублёва (№14 ATP) со счетом



Российский теннисист(№5 ATP) в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США в трех сетах обыграл своего соотечественника(№14 ATP) со счетом 7:6(6), 6:3, 7:6(5)