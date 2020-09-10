US Open. Медведев не пустил Рублёва в 1/4 финала

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде проходили четвертьфинальные матчи.Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин, посеянный под третьим номером, в трех сетах обыграл своего 22-летнего соотечественника, занимающего в рейтинге ATP 14-е место, со счетом 7:6(6), 6:3, 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 27 минут. За это время Медведев реализовал свой единственный брейк-пойнт и не позволил Рублёву заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителя 16 эйсов и три двойные ошибки, а Рублёв десять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии Медведев лидирует со счетом 3:0.В полуфинале US Open Даниил сыграет или с австралийцем Алексом Де Минором (21), или с австрийцем Домиником Тимом (2).Даниил Медведев (Россия, 3) – Андрей Рублев (Россия, 10) – 7:6(6), 6:3, 7:6(5)