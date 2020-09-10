US Open.Виктория Азаренко – Элисе Мертенс: обзор матча 1/4 финала (видео)

10-09-2020, 10:09 412 | Теннис / Видео

Виктория Азаренко (№27WTA), в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США разгромила бельгийку Элисе Мертенс (№18 WTA) со счетом



Белорусская теннисистка(№27WTA), в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США разгромила бельгийку(№18 WTA) со счетом 6:1, 6:0