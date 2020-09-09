Стамбул. Катерина Бондаренко проиграла Данке Ковинич в первом круге

9-09-2020, 18:01 1 032 | Теннис

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $225,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



34-летняя украинка Катерина Бондаренко, занимающая в мировом рейтинге 349-ю позицию, проиграла 92-й ракетке мира, 25-летней Данке Ковинич из Черногрии. Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершилсяв пользу чорногорки со счетом 7:5. 6:2.



Бондаренко реализовала все три имевшихся брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки, ни разу не подав навылет. Ковинич сделала шесть брейков, один эйс и совершила шесть двойных ошибок.



Во втором круге соперницей Ковинич будет шестая сеяная бельгийка Элисон Ван-Эйтванк, которая победила Викторию Кужмову из Словакии – 6:3, 6:4.



Отметим, что Катерина Бондаренко в парном разряде также



Теннис. WTA. International - TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $225,500. Одиночный разряд. 30 участниц

Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина, SR) – Данка Ковинич (Черногория) – 7:5, 6:2

Элисон Ван-Эйтванк (Бельгия, 6) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:3, 6:4 В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International с призовым фондом $225,500 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.34-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 349-ю позицию, проиграла 92-й ракетке мира, 25-летней Данке Ковинич из Черногрии. Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершилсяв пользу чорногорки со счетом 7:5. 6:2.Бондаренко реализовала все три имевшихся брейк-пойнта и допустила четыре двойные ошибки, ни разу не подав навылет. Ковинич сделала шесть брейков, один эйс и совершила шесть двойных ошибок.Во втором круге соперницей Ковинич будет шестая сеяная бельгийка, которая победилаиз Словакии – 6:3, 6:4.Отметим, что Катерина Бондаренко в парном разряде также выбыла из борьбы в первом круге.Катерина Бондаренко (Украина, SR) – Данка Ковинич (Черногория) – 7:5, 6:2Элисон Ван-Эйтванк (Бельгия, 6) – Виктория Кужмова (Словакия) – 6:3, 6:4