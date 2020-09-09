US Open. Пабло Карреньо-Буста – Денис Шаповалов: обзор матча 1/4 финала (видео)

9-09-2020, 11:40 1 125 | Теннис / Видео

Пабло Карреньо-Буста (№27 ATP) в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США в пяти сетах одолел канадца Дениса Шаповалова (№17 ATP) со счетом





Испанский теннисист(№27 ATP) в матче 1/4 финала на Открытом первенстве США в пяти сетах одолел канадца(№17 ATP) со счетом 3:6, 7:6(5), 7:6(4), 0:6, 6:3 . Поединок длился 4 часа 9 минут.